Жителей ЛНР и ДНР исключили из запрета на въезд в Россию
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ. — RT) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в распоряжении.
Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.
Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР закрыли границы с Украиной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.