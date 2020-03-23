Жителей ЛНР и ДНР исключили из запрета на въезд в Россию

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Правительство России разрешило въезд в страну жителям самопровозглашённых ЛНР и ДНР, несмотря на ранее введённый запрет на въезд всех иностранцев.
Жителей ЛНР и ДНР исключили из запрета на въезд в Россию
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ. — RT) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в распоряжении.

Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.

Ранее сообщалось, что ЛНР и ДНР закрыли границы с Украиной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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