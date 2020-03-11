В ДНР организовали штаб по борьбе с коронавирусом

Правительство самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) приняло решение организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в администрации.

«В республике принято решение о создании межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — приводит комментарий пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Штаб должна возглавить начальник контрольного управления главы ДНР Ольга Король.

В ДНР уже подготовили комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции.

9 марта в ДНР госпитализировали прибывшую из Китая женщину с подозрением на заражение COVID-19.

Как уточнили в Минздраве ДНР, при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» у женщины была выявлена повышенная температура — 37,2 °С. При этом других симптомов вируса не отмечалось.

Ранее на Украине утвердили новый план профилактических мероприятий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.