В ДНР организовали штаб по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«В республике принято решение о создании межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — приводит комментарий пресс-службы Донецкое агентство новостей.
Штаб должна возглавить начальник контрольного управления главы ДНР Ольга Король.
В ДНР уже подготовили комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции.
9 марта в ДНР госпитализировали прибывшую из Китая женщину с подозрением на заражение COVID-19.
Как уточнили в Минздраве ДНР, при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» у женщины была выявлена повышенная температура — 37,2 °С. При этом других симптомов вируса не отмечалось.
Ранее на Украине утвердили новый план профилактических мероприятий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.