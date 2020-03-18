ДНР закрывает границу с Украиной
- globallookpress.com
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли Канада, Киргизия, Грузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.