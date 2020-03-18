ДНР закрывает границу с Украиной

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 марта.
ДНР закрывает границу с Украиной
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.

Ранее целый ряд стран уже запретили въезд на свою территорию иностранцев из-за коронавируса. Такое решение, например, приняли КанадаКиргизияГрузия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ всего Европейского союза и Шенгенской зоны с 17 марта.

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