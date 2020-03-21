Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что случаи, когда необходим выезд за границу, бывают единичными — «с МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать».

Также он раскритиковал белорусов — обладателей карты поляка, которые регулярно перемещаются через белорусско-польскую границу.

«Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошёл туда и сиди там», — заключил Лукашенко.

В Белоруссии число инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 76 человек.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.

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