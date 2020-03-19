Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой
- РИА Новости
«Час назад министр иностранных дел Белоруссии разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении этих вопросов (по возвращению белорусских граждан). Обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.
Также пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать общую границу.