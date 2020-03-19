Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой
  • РИА Новости

«Час назад министр иностранных дел Белоруссии разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении этих вопросов (по возвращению белорусских граждан). Обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.

Также пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать общую границу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить