Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Час назад министр иностранных дел Белоруссии разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении этих вопросов (по возвращению белорусских граждан). Обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам», — приводит РИА Новости слова замминистра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.

Также пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск и Москва должны вместе бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19, а не закрывать общую границу.