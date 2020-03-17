МИД Белоруссии призвал Россию вместе бороться с коронавирусом
- Reuters
«Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны», — приводит РИА Новости слова Глаза.
Он отметил, что «ситуация непростая и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями».
По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 подтверждённых случаев коронавируса COVID-19.
Накануне правительство России сообщило, что ограничение въезда из Белоруссии решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных мер по перекрытию границ с третьими странами, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. 16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы.