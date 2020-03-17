В Кремле прокомментировали претензии Минска из-за мер по COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несправедливыми претензии со стороны Белоруссии относительно российских мер по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Он напомнил, что российский премьер-министр Михаил Мишустин через главу правительства Белоруссии Сергея Румаса заранее проинформировал белорусских партнёров о готовящихся мерах в связи с коронавирусом.

«Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», — заявил Песков журналистам.

Ранее правительство России сообщило, что ограничение въезда из Белоруссии на российскую территорию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных мер по перекрытию границ с третьими странами, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.

16 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».