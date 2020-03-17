В Белоруссии заявили о выполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

Глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник заявил, что власти республики выполняют рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

«ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой», — приводит БЕЛТА слова Караника.

Соответствующее заявление сделал белорусский офис ВОЗ.

Отвечая на вопрос, выполнил ли Минск рекомендации, которые получил от ВОЗ, Караник сказал: «Более чем кто-то другой».

Он отметил, что белорусские власти принимают меры по недопущению ввоза коронавируса в республику.

«Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам», — заявил он.

Накануне российское правительство заявило, что ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.