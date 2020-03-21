В Белоруссии число инфицированных коронавирусом достигло 76 человек
- Reuters
«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Ещё 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении», — приводит TUT.BY сообщение белорусского Минздрава.
Отмечается, что в стране с 23 января сделано более 20 тыс. тестов на коронавирус.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».