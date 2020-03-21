Токаев выразил уверенность в способности Казахстана преодолеть трудности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны по случаю праздника Наурыз мейрамы и выразил уверенность в том, что Казахстан преодолеет трудности, выпавшие на его долю.

Токаев отметил, что в этом году праздник проходит в тревожной атмосфере из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Он напомнил, что с 16 марта в стране введён режим чрезвычайного положения.

«У меня нет сомнений в том, что вместе мы достойно справимся с этими колоссальными трудностями, проявим единство и сплочённость нашего народа», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили шаги по борьбе с коронавирусом нового типа.

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