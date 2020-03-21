Мэр Черновцов попросил ввести в регионе режим ЧП из-за COVID-2019
«Принял для себя очень непростое решение - обратился к президенту Украины, уведомил об этом премьер-министра и главу СНБО о необходимости введения чрезвычайного положения на территории Черновицкой области», — цитирует РИА Новости слова Каспрука в эфире телеканала «Украина 24».
Уточняется, что в Черновицкой области зафиксировано наибольшее число случаев заражений COVID-2019 на Украине.
Ранее в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.