В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
- Reuters
Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Как передаёт телеканал «112 Украина», новых ограничений в стране пока не ожидается.
Также мэр Львова Андрей Садовой в своём Twitter сообщил, что в городе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у жителя Львова, вернувшегося 13 марта из Германии.
Ранее Минздрав Украины сообщил о 26 заразившихся коронавирусом в стране.