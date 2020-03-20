В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Как передаёт телеканал «112 Украина», новых ограничений в стране пока не ожидается.

Также мэр Львова Андрей Садовой в своём Twitter сообщил, что в городе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у жителя Львова, вернувшегося 13 марта из Германии.

Ранее Минздрав Украины сообщил о 26 заразившихся коронавирусом в стране.