В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

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В Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале. 

Как передаёт телеканал «112 Украина», новых ограничений в стране пока не ожидается.

Также мэр Львова Андрей Садовой в своём Twitter сообщил, что в городе зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Инфекция была выявлена у жителя Львова, вернувшегося 13 марта из Германии.

Ранее Минздрав Украины сообщил о 26 заразившихся коронавирусом в стране.

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