Зеленский дал украинцам советы по организации досуга в карантине

Украинский лидер Владимир Зеленский порекомендовал украинцам, какие книги можно почитать и какие фильмы посмотреть во время нахождения на карантине.

«Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают советов, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такая: роман «Уцелевший» Чака Паланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. И очень рекомендую хороший французский фильм «1+1», — заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook офиса президента.

Ранее на Украине зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших скончались, в том числе 33-летняя женщина.

С 18 марта из-за угрозы распространения COVID-19 на Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.

Кроме того, с вечера 17 марта приостановил работу Киевский метрополитен.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.