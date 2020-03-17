Кличко объявил о закрытии метро Киева с вечера 17 марта

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевский метрополитен с 23:00 17 марта временно приостанавливает перевозку пассажиров в связи с угрозой коронавирусной инфекции COVID-19.
Кличко объявил о закрытии метро Киева с вечера 17 марта
  • РИА Новости

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

При этом в Киеве продолжит работать в штатном режиме наземный пассажирский транспорт, дублирующий линии метро.

«Сегодня с 23:00 Киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно — до 3 апреля», — заявил киевский мэр.

Также он сообщил, что работу приостановит метро в Харькове и Днепре.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить на Украине железнодорожные, воздушные и автобусные междугородние перевозки и работу метро.

16 марта в Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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