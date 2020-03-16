В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом

Короткая ссылка
В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины. Как пишет «Громадське», пациенты в настоящее время изолированы.
В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
  • Reuters

«Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом на Украине в данный момент семь подтверждённых случаев заражения COVID-19.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях Украины в связи с выявлением там случаев заражения COVID-19.

Он также выступил за прекращение на Украине железнодорожных, авиа- и автобусных междугородних перевозок, а также остановку работы метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить