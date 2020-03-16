В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом

В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины. Как пишет «Громадське», пациенты в настоящее время изолированы.

«Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом на Украине в данный момент семь подтверждённых случаев заражения COVID-19.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях Украины в связи с выявлением там случаев заражения COVID-19.

Он также выступил за прекращение на Украине железнодорожных, авиа- и автобусных междугородних перевозок, а также остановку работы метро.