В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом
- Reuters
«Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что таким образом на Украине в данный момент семь подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал ввести режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях Украины в связи с выявлением там случаев заражения COVID-19.
Он также выступил за прекращение на Украине железнодорожных, авиа- и автобусных междугородних перевозок, а также остановку работы метро.