Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал правительство на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 остановить на Украине железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние перевозки, а также работу метро.

«Министерству инфраструктуры с двенадцатого часа дня 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов», — сказал он в своём обращении по поводу ситуации с коронавирусом. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

Он также отметил, что городские перевозки могут осуществляться в режиме: до десяти человек в маршрутных такси и такси.

«И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая», — добавил он.

Глава государства также призвал кабмин с 17 марта запретить работу заведений общественного питания, услуг и развлекательных заведений.

«С 00 часов 1 минуты 17 марта 2020 года — запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг», — сказал он.

Он добавил, что рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению еды, доставку которой граждане смогут заказать домой.

Ранее стало известно о решении властей Киева ограничить сообщение с другими городами с 17 марта в связи с распространением COVID-19.

14 марта Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусом.