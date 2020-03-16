Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

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Киевские власти решили ограничить сообщение с другими городами с 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
  • Reuters

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе. 

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