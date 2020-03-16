Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

Киевские власти решили ограничить сообщение с другими городами с 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Ранее все консульские учреждения Украины и департамент консульской службы украинского МИД временно приостановили приём граждан и выдачу виз из-за коронавируса.

По состоянию на 16 марта на Украине подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.