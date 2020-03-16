Украина приостановила выдачу виз из-за коронавируса
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
В ведомстве напомнили, что на Украине объявлен карантин для предупреждения распространения коронавируса.
Приём граждан и выдача виз приостановлены с 14 марта.
Министерство пообещало распространить информацию о возобновлении работы консульских учреждений дополнительно.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
По состоянию на 16 марта в стране подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.