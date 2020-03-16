Украина приостановила выдачу виз из-за коронавируса

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Все консульские учреждения Украины и Департамент консульской службы украинского МИД временно приостановили приём граждан и выдачу виз в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Украина приостановила выдачу виз из-за коронавируса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

В ведомстве напомнили, что на Украине объявлен карантин для предупреждения распространения коронавируса.

Приём граждан и выдача виз приостановлены с 14 марта. 

Министерство пообещало распространить информацию о возобновлении работы консульских учреждений дополнительно. 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По состоянию на 16 марта в стране подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

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