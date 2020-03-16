Зеленский призвал ввести ЧС в двух областях Украины из-за COVID-19

В Черновицкой и Житомирской областях Украины с 17 марта нужно ввести режим ЧС в связи с выявлением там случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни — в Черновицкой и Житомирской, — ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта», — заявил Зеленский в ходе видеообращения к украинцам.

Кроме того, Зеленский призвал правительство с 18 марта остановить на Украине железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние перевозки, а также работу метро. Кроме того, с 17 марта запретить работу заведений общественного питания, услуг и развлекательных заведений.

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