Зеленский призвал ввести ЧС в двух областях Украины из-за COVID-19

Короткая ссылка
В Черновицкой и Житомирской областях Украины с 17 марта нужно ввести режим ЧС в связи с выявлением там случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский призвал ввести ЧС в двух областях Украины из-за COVID-19
  • © Fotostand / Weiland
  • globallookpress.com

«В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни — в Черновицкой и Житомирской, — ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта», — заявил Зеленский в ходе видеообращения к украинцам.

Кроме того, Зеленский призвал правительство с 18 марта остановить на Украине железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние перевозки, а также работу метро. Кроме того, с 17 марта запретить работу заведений общественного питания, услуг и развлекательных заведений.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить