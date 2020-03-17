На Украине вводят ограничения на работу общественного транспорта

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На Украине с 18 марта приостанавливается работа метро, а также прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.

«Решение правительства для вашей безопасности: С 12.00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах», — написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram. 

Он уточнил, что граждане могут пользоваться личным автотранспортом без ограничений. А городские перевозки могут осуществляться до десяти человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и вагонах трамвая.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал правительство остановить на Украине железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние перевозки, а также работу метро из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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