Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.

Ранее российский премьер провёл телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, в ходе которых они обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках.

В феврале Мишустин назвал братскими отношения с Казахстаном, а также отметил стремительное развитие торгово-экономических связей двух стран.