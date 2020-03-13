Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Казахстана
- Reuters
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.
Ранее российский премьер провёл телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, в ходе которых они обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках.
В феврале Мишустин назвал братскими отношения с Казахстаном, а также отметил стремительное развитие торгово-экономических связей двух стран.