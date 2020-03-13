Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Казахстана

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Казахстана
  • Reuters

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.

Ранее российский премьер провёл телефонные переговоры с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, в ходе которых они обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках.

В феврале Мишустин назвал братскими отношения с Казахстаном, а также отметил стремительное развитие торгово-экономических связей двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить