Мишустин прибыл в Казахстан
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что это первый зарубежный визит Мишустина в качестве премьер-министра.
В пресс-службе правительства сообщили, что участники ЕМПС, как ожидается, уделят особое внимание теме устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков союза.
28 января Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках евразийской экономической интеграции.
В ходе заседания в том числе были приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов России в ЕАЭС с учётом предстоящего в Алма-Ате заседания межправительственного совета с участием главы российского правительства.