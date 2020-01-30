Мишустин прибыл в Казахстан

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где 31 января примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также выступит на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
Мишустин прибыл в Казахстан
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это первый зарубежный визит Мишустина в качестве премьер-министра.

В пресс-службе правительства сообщили, что участники ЕМПС, как ожидается, уделят особое внимание теме устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков союза.

28 января Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках евразийской экономической интеграции.

В ходе заседания в том числе были приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов России в ЕАЭС с учётом предстоящего в Алма-Ате заседания межправительственного совета с участием главы российского правительства.

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