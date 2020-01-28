Мишустин провёл совещание по евразийской экономической интеграции

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Российский премьер Михаил Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках евразийской экономической интеграции.
Мишустин провёл совещание по евразийской экономической интеграции
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что в ходе заседания были рассмотрены первоочередные задачи, необходимые для повышения эффективности работы на направлении евразийской экономической интеграции.

Уточняется, что приоритетное внимание было уделено ликвидации барьеров для четырёх свобод: движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Также были приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов России в Евразийском экономическом союзе с учётом предстоящего 31 января в Алма-Ате заседания межправительственного совета с участием Мишустина.

В октябре 2019 года бывший российский премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета призвал укреплять взаимодействие с соседними с СНГ странами.

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