Медведев призвал к укреплению взаимодействия с соседями по СНГ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания Евразийского межправительственного совета призвал укреплять взаимодействие с соседними с СНГ странами.

«Мы поддерживаем их интересы, сейчас обсуждали как раз вопрос о сочетании нормативного регулирования соглашений наших международных, которые в рамках содружества принимаются, и Евразийского союза. Считаю, конечно, что наш уровень интеграции выше, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в известной степени регулирование, если на это пойдут страны СНГ другие, тоже подтягивалось к более высоким формам интеграции», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.