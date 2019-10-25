Медведев призвал к укреплению взаимодействия с соседями по СНГ
- РИА Новости
«Мы поддерживаем их интересы, сейчас обсуждали как раз вопрос о сочетании нормативного регулирования соглашений наших международных, которые в рамках содружества принимаются, и Евразийского союза. Считаю, конечно, что наш уровень интеграции выше, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы в известной степени регулирование, если на это пойдут страны СНГ другие, тоже подтягивалось к более высоким формам интеграции», — цитирует РИА Новости Медведева.
Ранее сообщалось, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.