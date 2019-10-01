Лидеры ЕАЭС утвердили концепцию формирования общего финансового рынка

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета утверждена концепция развития единого финансового рынка объединения.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Документы, подписанные по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета: ... решение «О Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.

В конце августа сообщалось, что соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может быть подписано 25 октября.