Премьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтью

Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с главой правительства Киргизии Мухаммедкалымом Абылгазиевым, в ходе которых они обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках.

Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

«Абылгазиев и Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире», — говорится в сообщении.

Помимо этого, руководители правительств двух государств затронули тему «кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах».

Президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина экономист Михаил Хазин прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.