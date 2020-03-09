Премьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтью
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.
«Абылгазиев и Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире», — говорится в сообщении.
Помимо этого, руководители правительств двух государств затронули тему «кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах».
Президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина экономист Михаил Хазин прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.