Экономист рассказал о дальнейшей ситуации с ценами на нефть

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Анна Лушникова
Президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина экономист Михаил Хазин прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Экономист рассказал о дальнейшей ситуации с ценами на нефть
  • Reuters

«Я бы сказал, что для паники на данный момент оснований нет. Что касается нефти, то не нужно путать кратковременную панику, связанную с тем, что спор по нефти наложился на сильную коррекцию на фондовых рынках. Я не думаю, что саудиты, когда объявляли об увеличении объёмов и о снижении цен, думали над тем, что рынки находятся в состоянии предпадения», — сказал он.

По его словам, «сейчас нефтяные фьючерсы пошли вверх, а с открытием американского рынка поднимутся ещё».

«Поэтому я думаю, что все проблемы будут решены. В среднесрочной перспективе цены вернутся на уровень около 60. В отношении рубля нужно понимать, что это рынок Forex, на котором очень маленькие объёмы, и завтра всё тоже нормализуется», — считает Хазин.

Эксперт также отметил, что на вопрос о хранении сбережений в подобных ситуациях на рынке нефти «нет общего ответа».

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.

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