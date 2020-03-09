В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+
  • РИА Новости

«Если говорить о действиях государства, министр финансов Антон Силуанов сказал, что даже при минимальных ценах на нефть в течение трёх лет государство спокойно будет выполнять все свои социальные обязательства. Так что никаких проблем для населения не предвидится», — считает депутат.

Он также отметил, что падение нефти на фоне ситуации с ОПЕК+ было «понятно и прогнозируемо».

«Ничего неожиданного нет. Думаю, через какое-то время они вернутся к цене $40—45», — сказал Ананских.

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent упал на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.

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