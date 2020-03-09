Экономист оценил падение цен на нефть на фоне распада сделки ОПЕК+

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Анна Лушникова
Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
Экономист оценил падение цен на нефть на фоне распада сделки ОПЕК+
  • Reuters

«Непринятие решения отправило цены вниз. Но пока это ещё не такой критичный обвал рынка, который можно было бы считать спусковым крючком новой глобальной рецессии. Хотя тренд пока негативный. Ряд наших нефтяников считают, что цены дойдут до $40», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация «будет зависеть от многих факторов, которые отыгрывают нефтетрейдеры и игроки».

«Что будет с ценой, сейчас сказать достаточно сложно, потому что мы оперируем информационными потоками, которые трудно прогнозировать. Сами по себе встречи ОПЕК и ОПЕК+ закончились достаточно невнятно», — заключил Масленников.

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое ранее завершилось выходом России из сделки, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:41 мск майский фьючерс марки Brent падает на 28,69%, до $32,28 за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 31,35%, до $28,33 за баррель.

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