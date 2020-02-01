Мишустин назвал братскими отношения России и Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими.

«У России и Казахстана братские, партнёрские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов», — приводит РИА Новости слова Мишустина.

Он отметил, что во многом это заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

30 января Мишустин прилетел в Казахстан, где принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), а также выступает на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».