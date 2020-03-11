В Раде оценили поездку Медведчука и депутатов в Москву

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутаты фракции не были уполномочены Верховной радой на проведение встречи с представителями Госдумы и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

«Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось», — говорится в заявлении.

Отмечается, что депутаты не оформляли командировки, их поездка была «приватной» и они выражали позицию «исключительно своей политической силы».

Также уточняется, что встречи состоялись по инициативе украинской партии.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата.

10 марта в Кремле прошла встреча Путина с Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным на тему создания парламентского измерения нормандского формата.