В Раде оценили поездку Медведчука и депутатов в Москву
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.
«Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось», — говорится в заявлении.
Отмечается, что депутаты не оформляли командировки, их поездка была «приватной» и они выражали позицию «исключительно своей политической силы».
Также уточняется, что встречи состоялись по инициативе украинской партии.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата.
10 марта в Кремле прошла встреча Путина с Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным на тему создания парламентского измерения нормандского формата.