В Раде оценили поездку Медведчука и депутатов в Москву

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и депутаты фракции не были уполномочены Верховной радой на проведение встречи с представителями Госдумы и президентом России Владимиром Путиным.
В Раде оценили поездку Медведчука и депутатов в Москву
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

«Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной рады Украины, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось», — говорится в заявлении.

Отмечается, что депутаты не оформляли командировки, их поездка была «приватной» и они выражали позицию «исключительно своей политической силы».

Также уточняется, что встречи состоялись по инициативе украинской партии.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата.

10 марта в Кремле прошла встреча Путина с Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным на тему создания парламентского измерения нормандского формата.

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