В ДНР назвали провокацией возвращение ВСУ на позиции в Донбассе

В представительстве самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией возвращение украинских силовиков на позиции в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По словам представителя ДНР в СЦКК, активность в пределах участка разведения №3 в районе Петровское — Богдановка фиксируется уже на протяжении трёх недель, тем самым украинские военные продолжают нарушать договорённости о разведении сил.

«Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению рамочного решения и согласования новых участков для разведения», — подчеркнул он.

В пятницу, 6 марта, в ДНР заявили, что наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение украинских военных на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций.

В ВСУ опровергли данные о возвращении на позиции в Донбассе.