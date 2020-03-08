В ДНР назвали провокацией возвращение ВСУ на позиции в Донбассе
- Reuters
Об этом информирует Донецкое агентство новостей.
По словам представителя ДНР в СЦКК, активность в пределах участка разведения №3 в районе Петровское — Богдановка фиксируется уже на протяжении трёх недель, тем самым украинские военные продолжают нарушать договорённости о разведении сил.
«Расцениваем такое поведение как намеренная провокация, усложняющая переговорный процесс по дальнейшему выполнению рамочного решения и согласования новых участков для разведения», — подчеркнул он.
В пятницу, 6 марта, в ДНР заявили, что наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение украинских военных на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций.
В ВСУ опровергли данные о возвращении на позиции в Донбассе.