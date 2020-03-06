В ВСУ опровергают данные о возвращении на позиции в Донбассе

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В Вооружённых силах Украины опровергают заявления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики о том, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
В ВСУ опровергают данные о возвращении на позиции в Донбассе
  • © Ministry of Defense of Ukraine
  • Flickr

«Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения объединённых сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника», — говорится в сообщении пресс-центра операции объединённых сил в Facebook.

Ранее в ДНР заявили, что наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение украинских военных на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций.

В марте в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных было повреждено здание школы в посёлке Александровка на западной окраине Донецка.

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