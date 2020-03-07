В представительстве Зеленского отвергли идею о подаче воды в Крым

Киев не намерен подавать воду крымчанам до «полной деоккупации» полуострова, заявила украинский «зампредставителя президента в Крыму» Тамила Ташева.

Она отметила, что позиция Киева по вопросу Крыма не изменилась.

«Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несёт полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага», — написала она в Facebook.

По мнению Ташевой, подобные предложения со стороны украинских чиновников обусловлены незнанием текущей ситуации в Крыму, непониманием международного права и «русским нарративом».

«Отсутствие... анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (ещё большее давление и репрессии, потому что деньги в России освободятся для усиления военных и силовиков)», — отметила она.

В украинском «представительстве президента в Крыму» выразили мнение, что новый премьер страны Денис Шмыгаль также «пока не в контексте Крыма», и пообещали «донести свою позицию» до правительства по «принципиальным» вопросам.

«Если воду в Крым решат давать... я подам в отставку», — добавила Ташева.

Ранее Шмыгаль заявил, что подача воды в Крым является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Позднее он объяснил свои слова тем, что Киев «не забывает об украинцах, которые живут» в Крыму.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, назвал вопрос подачи воды в Крым «инструментом деоккупации».