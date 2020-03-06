На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви

Взрывное устройство, которое привело к гибели ополченца Михаила Толстых (Гиви), заложила девушка — агент Службы безопасности Украины (СБУ), заявил сотрудник украинской спецслужбы Олег Сугерей.

Об этом он сказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.

«Он был такой любвеобильный, и девочек ему просто привозили. В конце концов туда внедрилась наша агент, такая блондиночка известная. Я подробностей не знаю. Она заложила взрывчатку. Утром, когда он (Гиви. — RT) пришёл на работу, сработало это устройство», — заявил Сугерей.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике вынесли первый приговор одному из причастных к убийству ополченца Михаила Толстых (Гиви).

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в Донецке при взрыве в собственном кабинете 8 февраля 2017 года.