На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви
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- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью журналисту Юрию Бутусову.
«Он был такой любвеобильный, и девочек ему просто привозили. В конце концов туда внедрилась наша агент, такая блондиночка известная. Я подробностей не знаю. Она заложила взрывчатку. Утром, когда он (Гиви. — RT) пришёл на работу, сработало это устройство», — заявил Сугерей.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике вынесли первый приговор одному из причастных к убийству ополченца Михаила Толстых (Гиви).
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в Донецке при взрыве в собственном кабинете 8 февраля 2017 года.