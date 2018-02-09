В ДНР рассказали о расследовании убийств Гиви и Моторолы

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что установлены причастные к убийству ополченца Михаила Толстых (Гиви).

«Установлены все лица, некоторые задержаны. Там не все задержаны, рассказывать всё не могу. Идёт активный поиск тех, кого не арестовали. Думаю, дело закончим в этом году», — цитирует РИА Новости Захарченко.

Он также уточнил, что некоторые задержанные имеют отношение к убийству комбата ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным Моторола.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых погиб в Донецке при взрыве в собственном кабинете 8 февраля 2017 года. Павлов погиб 16 октября 2016 года при взрыве в лифте дома в центре Донецка.

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