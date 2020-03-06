СБУ отрицает причастность к сообщившему детали гибели Гиви «агенту»

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Служба безопасности Украины заявила, что Олег Сугерей, рассказавший об убийстве в Донецке командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), не является сотрудником спецслужбы и никогда им не был.
СБУ отрицает причастность к сообщившему детали гибели Гиви «агенту»
  • РИА Новости

«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ о спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов «Сомали» Михаила Толстых, также известного как Гиви, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», — говорится в сообщении ведомства.

СБУ призвала журналистов «не распространять ложную информацию и тщательно проверять собственные источники».

Ранее Сугерей рассказал, что Толстых был убит взрывным устройством, которое «заложила девушка — агент Службы безопасности Украины».

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