Дело о взрыве во время салюта в Минске направлено в суд

Генпрокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о взрыве салютных установок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки материалов дела в ведомстве пришли к выводу «о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений» и согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых.

Как уточняется, в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, которые не обеспечили безопасное проведение салюта.

Ранее СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования Дня независимости 3 июля 2019 года в Минске.

В Минобороны Белоруссии заявили, что, предположительно, причиной взрывов фейерверков, в результате чего погибла женщина, ещё не менее десяти человек пострадали, стали некачественные заряды одного из калибров пиротехники.