Рада проведёт 5 марта заседание для вынесения недоверия генпрокурору

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что созвал внеочередное заседание парламента на 5 марта для рассмотрения вопроса о выражении недоверия украинскому генпрокурору Руслану Рябошапке.

«В четверг в 18:30 (19:30 мск) состоится внеочередное заседание Верховной рады. Будет рассмотрен вопрос о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябошапка в интервью «Главкому» заявил, что оснований для его отставки нет, несмотря на регистрацию в Верховной раде постановления о выражении ему вотума недоверия.

4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.