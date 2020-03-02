В Киеве анонсировали визит делегации Ирана по делу о крушении Boeing

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в скором времени Киев посетит делегация из Ирана для обсуждения хода расследования о крушении украинского пассажирского самолёта Boeing в Тегеране.
В Киеве анонсировали визит делегации Ирана по делу о крушении Boeing
  • Reuters

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Анн Линде, трансляция которой велась на странице внешнеполитического ведомства Украины в Facebook.

«Она (делегация. — RT) привезёт новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности, работа с чёрными ящиками и работа по компенсации», — уточнил Пристайко, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провёл в Тегеране встречу с иранским коллегой Али Шамхани, в рамках которой обсуждались вопросы расследования авиакатастрофы в Иране.

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.

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