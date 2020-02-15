Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing

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Главы МИД Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Главы МИД пяти стран провели встречу по катастрофе украинского Boeing
  • © Reuters

Об этом сообщает украинское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания «как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолёта рейса PS752 провели вторую встречу с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном». 

В ведомстве пояснили, что «указанные рамочные условия были выработаны 16 января 2020 года в Лондоне во время предыдущей встречи участников».

«Сегодня министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, в котором повторно отметят необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии», — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что министры «призвали Иран завершить тщательное и прозрачное уголовное расследование сбивания самолёта PS752».

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.

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