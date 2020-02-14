В Мюнхене состоится встреча глав МИД по катастрофе украинского Boeing
- РИА Новости
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на организаторов встречи.
Уточняется, что во встрече примут участие главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит случайно в результате ошибки.