В ДНР заявили о согласии Киева дополнить закон о Донбассе до выборов

Представители Украины на встрече контактной группы в Минске признали необходимость внесения правок в закон об особом статусе Донбасса до проведения там выборов, заявила глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Представитель Украины на сегодняшнем заседании наконец-то признал, что необходимые для разблокирования закона об особом статусе Донбасса правки, а также все вытекающие из комплекса мер нормативные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до проведения внеочередных местных выборов», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.

В ДНР приветствовали данную позицию Киева и призвали украинские власти зафиксировать данное обещание в письменном документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов в Донбассе осенью 2020 года.

При этом он также выражал несогласие с условием передачи Киеву контроля над границей только после выборов в Донбассе.