В ДНР заявили о согласии Киева дополнить закон о Донбассе до выборов
- РИА Новости
«Представитель Украины на сегодняшнем заседании наконец-то признал, что необходимые для разблокирования закона об особом статусе Донбасса правки, а также все вытекающие из комплекса мер нормативные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до проведения внеочередных местных выборов», — приводит её слова Донецкое агентство новостей.
В ДНР приветствовали данную позицию Киева и призвали украинские власти зафиксировать данное обещание в письменном документе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения выборов в Донбассе осенью 2020 года.
При этом он также выражал несогласие с условием передачи Киеву контроля над границей только после выборов в Донбассе.