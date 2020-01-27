КС Украины не стал проверять конституционность закона по Донбассу

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Конституционный суд Украины отказался рассматривать обращение 53 депутатов Верховной рады, требовавших признать закон об особом статусе Донбасса не соответствующим Конституции страны.
КС Украины не стал проверять конституционность закона по Донбассу
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«Принято постановление большой палаты Конституционного суда Украины об отказе в открытии конституционного производства», — говорится в сообщении пресс-службы КС Украины.

В июле украинские депутаты заявили о намерении обратиться в КС с требованием признать неконституционным закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом статусе Донбасса был продлён до 31 декабря 2020 года.

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