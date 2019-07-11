В Раде собрали подписи для обращения в КС по закону о статусе Донбасса

Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи для обращения в Конституционный суд страны относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

«46 подписей уже собрано», — указала она.

К своему сообщению депутат прикрепила фотокопию обращения, в котором парламентарии требуют суд признать закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» несоответствующим Конституции.

Как указывает РИА Новости, закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введён в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что со вступлением в должность президента Владимира Зеленского решение конфликта в Донбассе затягивается на неопределённый срок.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.