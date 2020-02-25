Зеленский пообещал не закрывать шахты до трудоустройства горняков
- РИА Новости
«Ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы», — цитирует Зеленского сайт президента.
Он уточнил, что новая работа для шахтёров должна быть «безопасной» и с «достойной оплатой».
Также Зеленский подчеркнул, что люди являются главной ценностью при проведении реформы угольных регионов.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский планирует объездить украинские шахтёрские города.
7 февраля украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.