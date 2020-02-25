Зеленский намерен посетить шахтёрские города Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует объездить украинские шахтёрские города.
Зеленский намерен посетить шахтёрские города Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что в данную поездку он намерен взять с собой министра развития общин и территорий Дениса Шмигаля.

«Если можно, господин Шмигаль, давайте с вами просто поедем во все эти города. Прекратим эти поездки за границу, прекратим эту нашу большую международную дипломатию, а то мы для всех стран очень классные... а здесь не можем навести порядок в стране. И если кто-то 20 лет этим не занимался, давайте, может, мы начнём заниматься?» — сказал Зеленский.

Президент добавил, что необходимо подготовить поездку и приехать к местным жителям с планом развития. 

«Мы увидим, какое количество людей там живёт, какое должно быть там предприятие... приедем в эти городки и увидим, какое там состояние школ, детсадов», — добавил он.

Ранее президент Украины потребовал от правительства погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.

В феврале премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

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