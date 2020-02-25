Зеленский поручил провести аудит угольной отрасли Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.
Зеленский поручил провести аудит угольной отрасли Украины
  • © Денис Петров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ответственность за исполнение соответствующего поручения будет нести министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам», — сказал глава Украины.

По словам Зеленского, коррупция в угольной сфере страны стала одной из причин её упадка.

Ранее президент Украины потребовал от правительства погасить долги по заработной плате шахтёрам в ближайшие два месяца.

В феврале премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении закрыть убыточные государственные шахты, а шахтёров этих предприятий трудоустроить.

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