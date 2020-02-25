В СНБО Украины спрогнозировали «развал» России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия находится в «сложном положении» и стране грозит развал.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

«Россия находится в сложном положении. Мы ещё увидим её развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага», — сказал он.

По его словам, россияне в различных регионах России слишком разные и не могут объединиться без внешнего врага, которым якобы в прошлом были грузины, а в настоящий момент являются украинцы.

«Всё будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы ещё не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — добавил он.

В сентябре 2019 года посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.