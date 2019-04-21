Украинский генерал предложил захватить часть России

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Украинский генерал, кандидат военных наук, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что стране нужно захватить часть России в случае её «развала».
Украинский генерал предложил захватить часть России
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определённые условия», — сказал он во время чата на интернет-ресурсе «Главред».

Романенко посоветовал Киеву «использовать этот момент».

Ранее он отметил, что для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

В Госдуме назвали данное заявление частью агрессивной риторики и предвыборной кампании. 

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