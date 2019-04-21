Украинский генерал предложил захватить часть России
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«Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться. Но для этого должны сложиться определённые условия», — сказал он во время чата на интернет-ресурсе «Главред».
Романенко посоветовал Киеву «использовать этот момент».
Ранее он отметил, что для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».
В Госдуме назвали данное заявление частью агрессивной риторики и предвыборной кампании.